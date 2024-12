LIVE – Short individual 12 5km femminile Kontiolahti 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedella12.5km di, tappa valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Dopo la gara maschile, tocca alle donne scendere sulla pista finlandese per affrontare il nuovo format di gara “abbreviato” (12,5 chilometri anziché i tradizionali 15). Dopo l’ottimo quarto posto in staffetta, l’Italia va a caccia di altre buone indicazioni, ma servono grandi prestazioni per inserirsi nelle posizioni che contano. La prima azzurra a partire è la fuoriclasse Dorothea Wierer, seguita da Samuela Comola, Hannah Auchentaller e Michela Carrara. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 16:20 italiane di mercoledì 4 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella12.