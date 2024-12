LIVE – Olimpia Milano-Stella Rossa 23-15 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 13^ giornata dell’di. Momento di forma molto importante per gli uomini di coach Messina, che nell’ultimo turno sono stati in grado di battere il Fenerbahce in trasferta, arrivando quindi a cinque vittorie nelle ultime sei partite. Un ruolino di marcia che ha permesso all’di sistemare la propria classifica salendo a sei vittorie, esattamente come la squadra di Belgrado. Questa settimana con il doppio impegno, quindi, si apre con un testa a testa fondamentale per la corsa quantomeno a un posto ai play-in. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 4 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F523-1510? – Termina il primo quarto!avanti 23-15, accenno di reazione dellacon due triple di Canaan8? – Tripla di Causeur, poi Mirotic! 23-9,scappa via7? – Ancora Mirotic! 16-5, entra nellaMilos Teodosic che ovviamente è accolto dai fischi del pubblico di5? – Gioco da tre punti di Mirotic, 13-54? – Tripla di Nico Mannion, che ne fa 6 in pochi istanti! 10-5 e primo break2? – Si segna poco in avvio, 2-2 dopo due minuti del primo quarto1? – Inizia il match! Primo possesso per la20.