Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: scontro diretto per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di- Sir Safety, gara valevole per il terzo turno didimaschile. Si parte alle 16.00!vive un momento di forma brillante: è in testa alla SuperLega con un punto di vantaggio su Trentino nonostante abbia disputato una partita in meno. Anche il cammino insinora è stato ineccepibile con due successi pieni in altrettante uscite. Un risultato positivo potrebbe chiudere il discorso qualificazione (già ben avviato) e lanciare ulteriormente gli umbri. Vietato sottovalutare l’, campione di Turchia in carica, in testa alla Efeler Ligi turca e reduce dal succcesso in campionato contro Fenerbahce per 3-0, distante due lunghezze danel girone D.