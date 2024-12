LIVE – Busto Arsizio-Perugia 0-0 26-26 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per l’undicesima giornata di andata diA1di. Le farfalle di Enrico Barbolini scendono nuovamente sul campo di casa per aggiudicarsi la settima posizione e difendere la quinta posizione in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Andrea Giovi, che va a caccia di una grande prestazione per conquistare punti e riscattare la sconfitta interna rimediata contro Roma. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 4 dicembre all’E-Work Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Eurotek Uybae Bartoccini-Mc Restauridella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.