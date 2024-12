LIVE – Ankara-Perugia 0-3 20-25 27-29 23-25 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi Halkbank, partita valevole per il terzo turno della Pool D della Cev2024/di. I Block Devils di Angelo Lorenzetti affrontano una nuova trasferta in Europa per conquistare la terza vittoria e consolidare il primo posto nel girone. La squadra di coach Igor Kolakovic, reduce dalla sconfitta interna al tie-break contro il Saint-Nazaire e dalla vittoria esterna a Budejovice, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per strappare altri punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di mercoledì 4 dicembre alla TVF Ziraat Bankkartball Hall di, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Halkbanke Sir Sicoma Moninidella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.