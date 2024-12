Lidentita.it - Liquori killer in Turchia: 17 morti, allerta contraffazione alcolici

Leggi su Lidentita.it

stanno facendo strage a Istanbul, le autorità hanno reso noto che almeno 17 persone sono morte dopo aver bevuto alcol adulterato nella città sul Bosforo e hanno confermato dieci arresti in relazione al caso. Un fenomeno non inusuale nel Paese ove da circa tre anni sono segnalati gravi casi di adulterazione di bevande .in: 17L'Identità.