Fanpage.it - L’incredibile campagna social per spingere Franco Colapinto in Formula 1: l’hashtag spopola ovunque

Leggi su Fanpage.it

L'hashtag #ToF1in2025 partito dall'Argentinain tutto il mondo: laper sostenerenella sua ricerca di un posto in griglia nella1 2025 diventa virale. Ma per il giovane pilota argentino non è una novità.