Veneziatoday.it - L'impatto positivo dell'agricoltura in città: il successo degli orti urbani a Venezia

Leggi su Veneziatoday.it

Una richiesta che aumenta di anno in anno. Un progetto che ha unanche dal punto di vista ambientale. La giunta comunale diha approvato la delibera che stabilisce i criteri per l'emanazione del nuovo bando per gli, che prevede che le assegnazioni abbiano.