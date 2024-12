Tpi.it - Le prime parole di Filippo Turetta dopo l’ergastolo: “È giusto, me l’aspettavo. Ora non me la sento di chiamare i miei”

Ledi: “Èè stato condannato alper l’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin: il 23enne era presente in aula al momento della sentenza emessa dai giudici della Corte d’Assise di Venezia.“L’attesa è stata angosciante. Penso sia una sentenza giusta, me” ha dichiarato, secondo quanto rivela La Repubblica, a chi ha avuto la possibilità di parlare con lui mentre veniva riaccompagnato nel carcere di Verona dove è detenuto da circa un anno.Al 22enne è stato chiesto se volessei suoi genitori: “No, non me laadesso. Chiamo mia mamma domani, è il suo compleanno” ha affermato l’assassino di Giulia Cecchettin.I genitori, che non hanno mai partecipato alle udienze, dal canto loro non vogliono rilasciare alcuna dichiarazione così come sottolineato dalla loro legale: “Chiedono riservatezza, non rilasciano alcun tipo di dichiarazione”.