Le Pen in Parlamento, 'è la fine di un governo effimero'

Tra le urla e i fischi dei deputati, in una seduta inedita ed estremamente movimentata per la discussione delle mozioni di sfiducia, Marine Le Pen ha preso la parola in Assemblée Nationale proclamando: "Eccoci al momento della verità, che mettead un". Prima di lei, aveva preso la parola, proveniente dall'estremità opposta dell'emiciclo, il deputati de La France Insoumise, Eric Coquerel, che aveva concluso il suo intervento - anche lui fra le grida di approvazione e di contestazione dei parlamentari - con le parole: "Michel Barnier cadrà nel disonore".