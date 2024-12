Calcionews24.com - Lazio, oggi l’interrogatorio di Pulcini in Figc: Chiné ha un sospetto, cosa rischia

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul caso scoppiato in casadopo le dichiarazioni dell’ex medico biancoceleste Ivo. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il procuratore dellaGiuseppeascolteràIvodopo le dichiarazioni rilasciate in merito alla non idoneità sportiva di un calciatore attualmente in Serie A. .