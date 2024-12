Quotidiano.net - Lagarde, 'sui tassi continuiamo a guardare i dati'

"Rivedremo la nostra posizione la prossima settimana, seguendo il nostro approccio dipendente daie meeting-by-meeting. Pertanto non ci stiamo impegnando in anticipo per un percorso di tasso particolare". Lo afferma la presidente Bce Christinenel suo intervento in commissione Econ al Parlamento Europeo.