Cataniatoday.it - Ladra di vestiti ferisce la commessa di un negozio di via Etnea con delle forbicine

Leggi su Cataniatoday.it

Una 56enne catanese pregiudicata è stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “Rapina impropria”. In particolare, verso le 17 e 30, la donna si è recata presso un grandedi abbigliamento.