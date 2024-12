Napolitoday.it - La stazione Chiaia della Linea 6 premiata a Parigi: "Risultato che rende onore a Napoli"

Leggi su Napolitoday.it

Prestigioso riconoscimento per lametropolitana di. Laè stata scelta per il "Prix Versailles" tra le migliori al mondo per l'anno 2024. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì sera apresso la sede dell'Unesco.Lanapoletana si è.