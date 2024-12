Lanazione.it - La Regione Toscana istituisce la giornata della polizia locale, sarà il 16 maggio

Firenze, 4 dicembre 2024 - Lalae la prima edizioneil 162025.l’occasione per valorizzare non solo l’attività propriasul territorio, ma anche di offrire una panoramica delle migliori esperienze e pratiche in materia di sicurezza urbana. “Diamo seguito alla legge del febbraio 2020 – spiega il presidenteEugenio Giani - che dà disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata e. E' determinante – prosegue Giani- dare visibilità e riconoscimento al ruolo delle forze di, promuovendo una comprensione più profondaloro funzione all'interno delle comunità”. L’iniziativa, istituendo questa, sottolinea quindi l’importanza di unache opera quotidianamente garantendo un contributo efficace alla sicurezza pubblica, tanto a livelloquanto in un contesto più ampio di sistema di sicurezza regionale La, come detto, si celebrerà il 16, scelta non casuale, perché il 16è il giorno in cui nel 1975 fu approvata la prima legge regionale che ha adottato il Gonfalonecol drappo bianco e bande verticali rosse e frangia d’argento con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta “”, pieno di significati storici e legato anche alla Liberazione di Firenze Per Giani è importante che “laprosegua con semprer precisione, nella definizione di un quadro normativo e operativo che garantisca omogeneità e coerenza del sistema di, preservando e rafforzando il ruolo fondamentale degli enti locali che sono i protagonisti delle politiche di sicurezza e dell’organizzazione delle rispettive strutture di