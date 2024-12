Secoloditalia.it - La proposta di Giuli: “Immagino un eurobond della cultura, ne ho già parlato con la ministra francese”

“In un mondo sempre più violento, attraversato da conflitti, in cui molto probabilmente il nuovo presidente degli Stati Uniti tornerà a ragionare in termini un po’ più isolazionistici rispetto all’Europa e alla necessità che l’Europa difenda se stessa o comunque dalle autocrazie che la minacciano. Noi per fortuna siamo il mondo libero che purtroppo però deve entrare in una logica, purtroppo, di riarmo come forma di deterrenza nei confronti delle autocrazie e dei dispotismi. Ma se tutto ciò avverrà ineluttabilmente tramite l’emissione di debito pubblico, cioè dei nostri soldi, di quelli dei nostri figli e dei nostri nipoti, allora perché non immaginare qualcosa di simile a un, per esempio?”. Così il ministro, Alessandro, nel suo discorso di apertura, oggi a Roma,Fierapiccola e media editoria ‘Più libri, più liberi’, riferendo di “lavorare con il Ministeroa una” del genere che – dice “ho cominciato a condividere con Rachida Dati, per esempio, in un bilaterale a margine del Consiglio Europeo”.