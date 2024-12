2anews.it - La promessa, anticipazioni al 14 dicembre: Jimena attende prima di confessare

Ladall’8 al 14dice ad Abel che vuole aspettaredila falsa gravidanza. Lorenzo, in qualità di nuovo socio, si offre di riparare all’errore di Jeronimo e Pelayo, fornendo lui le armi che servono a Cavendish e in cambio pretende più soldi. Salvador chiede a Romulo l’autorizzazione per .