Modenatoday.it - La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara in Procura: firmato un protocollo per la collaborazione a tempo pieno

Leggi su Modenatoday.it

Unper ladi un Ufficiale dellain: è la novità messa in campo in seguito all'esperienza di stage formativo che gli ufficiali Ispettrice Capo Rita Dardi e Ispettore Capo Umberto Lettucci hanno svolto per l'appunto ine per il.