Ilfoglio.it - La polizia ha sgominato una banda di neonazisti. Tra i loro obiettivi anche Meloni

Un'operazione coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dalla Direzione centrale delladi prevenzione su tutto il territorio nazionale, ha portato all'arresto dodici persone (25 sono invece gli indagati) accusate di far parte di un gruppo neonazista chiamato "Werwolf Division". I dodici arrestati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. Secondo gli inquirenti il gruppo era una "cellula organizzata" e in fase operativa, anzi "in preparazione di gravi attentati,nei confronti del presidente del Consiglio Giorgiae di un economista del World Economic Forum". I 25 indagati, alcuni dei quali già sottoposti a perquisizione dalle Digos di Bologna e Napoli nel maggio 2023, di età compresa tra 19 e 76 anni, sono accusati di aver a vario titolo promosso, organizzato e preso parte all’associazione “Werwolf Division”, successivamente rinominata “Divisione nuova alba”, che seguendo ideali suprematisti e, nellaespressione più estrema dell’accelerazionismo, basandosi altresì sulla negazione e sull’apologia della Shoah, mirava al sovvertimento dell’attuale ordinamento per l’instaurazione di uno Stato etico e autoritario incentrato sulla “razza ariana”con il progetto di azioni violente nei confronti di alte cariche delle istituzioni.