Fanpage.it - La polemica sulle luminarie di Natale in centro a Mulazzano: “Si legge anche Decima Mas”

Leggi su Fanpage.it

Lein inglese scelte dalla giunta didestra scatenano le polemiche dell'opposizione, che hanno segnalato l'accaduto al prefetto di Lodi. Il sindaco Gola: "Non trasformiamo una luce in una discussione, vedendo il male dove non c'è"