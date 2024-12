Today.it - La nuova stretta europea sui rivenditori online asiatici Temu e Shein

Leggi su Today.it

Unaallo studio della Commissionepotrebbe mettere in difficoltà i colossi dell'e-commercecomeche, con i loro prodotti, inondano il mercato europeo eludendo in gran parte i controlli doganali. Per frenare l'aumento delle vendite, Bruxelles sta.