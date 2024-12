Quotidiano.net - La Lega rilancia rottamazione quinquies cartelle da gennaio

Lala, non in manovra ma a partire da. Con una proposta di legge ad hoc presentata in Parlamento il 27 novembre, il partito recupera l'emendamento sullapresentato nella legge di bilancio, che aveva messo da parte dopo un confronto con il Mef che aveva invitato ad attendere l'esito del concordato. Proprio pochi giorniu fa il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, aveva spiegato: "Diadesso non se ne parla". Leo, intercettato in Transatlantico alla Camera, rispondeva così all'ipotesi di una nuovadelle. Richieste in proposito erano state avanzate con emendamenti sia al decreto fisco che alla manovra, che poi però non risultano tra i segnalati dei partiti.