La grande cura che Eugenio Borgna s’è preso di noi

“Finita è finita, sta per finire, sta forse per finire”, è l’inizio del Finale di partita di Beckett, mentre il rottame Hamm si chiede scandagliando il buio “non può darsi che noi. che noi. si abbia un qualche significato?”. Aveva scandagliato tutte le sue domande, “la mia memoria interiore, così la definisce sant’Agostino”, e anche quelle nascoste nella mente dei suoi pazienti, e s’era dato significati buoni anche ora che la sua lunga vita è finita, a 94 anni., “psichiatra gentile” nei titoli frettolosi, è stato uno dei più grandi medici non solo italiani, sperimentatore dei metodi cui poi Basaglia darà legge. L’abbiamo intervistato spesso, e recensito i suoi molti libri, perché aveva molto da dire. Perché era un umanista, “capire qualcosa del dolore, dell’angoscia, della disperazione, richiede conoscenze di psichiatria ma anche di filosofia, di letteratura e di poesia”.