Lidentita.it - La “fabbrica dei bambini”: la “Cupola” delle Paes alla corte di Padre Nivaldo Ceron

Leggi su Lidentita.it

La “dei” ritorna con alcuni contenuti in esclusiva – la “di– per continuare a far luce su questa oscura e intricata storia che avrà sicuramente toccato “interessi importanti” su entrambe le sponde dell’Atlantico se le indagini di Nunzio Bevilacqua, condotte dal noto advogado criminalista . La “dei”: la “diL'Identità.