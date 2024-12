Ilrestodelcarlino.it - La collezione Battisti apre ai visitatori

Pesaro si conferma sempre più "Città della motocicletta". A un anno dalla presentazione del nuovo spazio espositivo a Villa Fastiggi, sabatoa tutti ilaLuciano. Un progetto a cui il collezionista e imprenditore pesarese, scomparso lo scorso anno, stava lavorando da tempo e che grazie alla sua famiglia, in particolare della moglie Graziella e del nipote Enrico, ora sarà a disposizione di tutti gli appassionati. Il Museo sarà aperto con ingresso gratuito ogni 1° sabato del mese, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (prenotazione obbligatoria per i gruppi). Laospita oltre 200 motociclette, tra cui una parata di due ruote da corsa unica al mondo. Tra queste ricordiamo le Benelli e MotoBi che hanno gareggiato nei circuiti più famosi del mondo con grandi piloti, come Renzo Pasolini, Silvio Grassetti, Kel Carruthers, Mike Hailwood e Jarno Saarinen.