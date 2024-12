Viterbotoday.it - Killer di camorra nascosti a Ponte di Cetti, processo prescritto per i tre finacheggiatori

Leggi su Viterbotoday.it

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Si è concluso così ildavanti al tribunale di Viterbo a carico di Domenico Gianniello, Pasquale Gianniello e Giulio De Martino, accusati di favoreggiamento aggravato per aver nascosto idiGiovanni Tabasco e Gaetano.