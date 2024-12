.com - Jesi / Casa della Scherma, a fine gennaio 2025 la consegna

Leggi su .com

A seguire saranno completati gli esterni insieme alla sistemazione dei parcheggi che dovranno rispondere anche alle nuove esigenze di Via delle Nazioni, 4 dicembre 2024 – Proseguono a ritmo costante i lavori allain Via delle Nazioni.Terminata la parte impiantistica, completate le tamponature interne, installati i controsoffitti con illuminazione integrata, ad oggi sono in corso le lavorazioni di preparazione al getto del massetto nella sala principale (terminato invece nella parte degli spogliatoi, dove è iniziata la posa dei pavimenti) propedeutico alla posapavimentazione e delle pedane. In completamento nel frattempo il montaggiofacciata metallica esterna. Sono iniziati contestualmente i lavori di posapavimentazione dei marciapiedi.Prossimi passaggi riguarderanno le finiture interne con l’obiettivo dire la nuovaalla società sportiva e permettere i dovuti passaggi di allestimento per, con il gestore che si occuperà direttamente degli ultimi allestimenti finali.