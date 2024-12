Calcionews24.com - Jeda a Cagliarinews24: «Il Cagliari deve sfruttare maggiormente il fattore casa; ecco come giudico il lavoro di Nicola»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex attaccante del, in una intervista esclusiva sudopo la vittoria con il Verona L’ex attaccante delha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estratto delle sue parole.lei ha seguito dallo stadio la vittoria delsull’Hellas Verona. I tre punti conquistati daranno .