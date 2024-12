Quotidiano.net - Italgas prevede di investire in Grecia 1 miliardo al 2030

, nell'ambito del piano strategico di gruppo 2024-diincomplessivamente undi euro. Un programma di attività che la consociata Enaon svilupperà lungo quattro direttrici a supporto del processo di transizione ecologica. Il piano si sviluppa su un arco temporale di sette anni, in linea con la traiettoria di crescita del gruppo. Il bacino dei clienti serviti da Enaon passerà dagli attuali 615mila a 930mila nel. Nel dettaglio il piano per la consociata greca Enaon650 milioni per la realizzazione di oltre 3mila chilometri di nuova rete, funzionale a portare il servizio in aree non ancora raggiunte. Questo sviluppo consentirà di alimentare con una nuova fonte di energia altre 18 città e ampliare il bacino dei clienti serviti da Enaon. "Questo piano mette a disposizione dellaundi euro e disegna il percorso di sviluppo dell'infrastruttura energetica del Paese", afferma l'amministratore delegato di, Paolo Gallo, nel corso della presentazione del piano ad Atene.