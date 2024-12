Ilgiorno.it - Incendio in un condominio Aler di Bergamo: in casa una mamma e i suoi tre bambini

– Paura mercoledì mattina per l’scoppiato in un appartamento diin cui c’erano una madre e itre figli di 7, 14 e 17 anni. Il rogo è scoppiato al piano terra di unpopolarein via Luzzatti 43, nel quartiere della Malpensata e la famiglia è riuscita a scappare quando parte dellaera già invasa dal fumo nero provocato dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è divampato intorno alle 5.45 in una delle camere in cui dormivano i ragazzini e in pochi minuti ha invaso tutta la stanza. Al momento non è chiaro da dove sia partito il fuoco. Immediatamente i ragazzi sono corsi a chiamare i vicini cercando aiuto. Allertati i vigili del fuoco, dopo pochi minuti sono arrivati sul posto. Il presidente di, Corrado Zambelli, si è recato sul posto per verificare le condizioni della famiglia.