Ilgiorno.it - Impianti di biometano in cascina. Doppia via libera dalla Provincia

In localitàNuova, in territorio di Maleo, oltre al prospettato impianto ditargato Biomecs (oggi ancora al palo), contro cui si sono levati gli scudi di Comune e cittadini alcuni dei quali riunitisi in un comitato, a breve due aziende agricole, sempre nelle vicinanze, riconvertiranno i loroa digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica ada fonti rinnovabili per una capacità di 250 standard metro cubo all’ora. Il viaal passaggio è stato garantitoche, lunedì, ha rilasciato l’autorizzazione unica alla riconversione dopo la conferenza di servizi di un paio di settimane fa. I lavori dovranno essere eseguiti entro i prossimi tre anni. Le opere sono state escluseValutazione di impatto ambientale (Via) ma sono state fissate prescrizioni: per esempio, quando glisaranno in funzione, dovrà essere effettuato un campionamento per monitorare gli odori mentre il Comune ha ribadito che occorre radre il filare di mascheratura con pioppi cipressini così come aveva ribadito a suo tempo con gliattuali mentre ha chiesto misure compensative di miglioramento ambientale e di efficienza energetica.