Trentotoday.it - Impatto terribile sulla Statale, grave il giovane alla guida

Leggi su Trentotoday.it

È in gravi condizioni il 29enne che ieri, martedì 3 dicembre, è rimasto coinvolto in un violento schianto42 tra Cloz e Romallo, in Val di Non. L’rme è scattato alle 19:18 quando le due auto si sono urtate e quella su cui viaggiava ilè finita per schiantarsi contro il.