Casertanews.it - Immobile fatiscente e a rischio crollo, ordinanza per 23 residenti

Il sindaco del Comune di Trentola Ducenta, Michele Apicella, ha emesso un’contingibile e urgente per la messa in sicurezza di unsito all’angolo tra Via Roma e Vico Primo Volpe.La decisione segue il sopralluogo congiunto effettuato il 7 novembre scorso dai Vigili del Fuoco.