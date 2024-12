Ilfoglio.it - Il vuoto, così all’improvviso. Lettera dal deserto

Leggi su Ilfoglio.it

Dieci minuti alle sette. Il negozio – un minimarket per milanesi frettolosi – sta per chiudere. Gli ultimi clienti pagano e vanno. Un ragazzo sui vent’anni sta indeciso in mezzo a una corsia: “