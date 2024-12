Il trapper agli studenti | A 12 anni non avevo un posto dove dormire e non andavo a scuola Sono stato in carcere ma adesso ho capito il mio scopo

Leggi su Orizzontescuola.it

"Fin da piccolo sapevo che sareidiverso. Mi vergogno di alcune cose che ho fatto in passato, non c’era nessuno che mi diceva cosa era giusto e cosa sbato. Ogni cosa era per me una sfida, una sfida verso il mondo degli adulti. Don Claudio (Burgio, fondatore della comunità Kayros) invece mi ha dato la possibilità di capire cosa volevo fare e di farlo: la musica. Mi ha appoggiato".L'articolo Il: “A 12nonune noninmahoil mio” .