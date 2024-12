Ilfoglio.it - Il Senato approva il dl flussi, mentre il Csm boccia "l'emendamento Musk" sui migranti

L'Aula delhato la fiducia chiesta dal governo sul dl, dando cosi il via libera definitivo al provvedimento nel testo arrivato dalla Camera. I voti favorevoli sono stati 99, i contrari 65, un astenuto. Il provvedimento, che doveva essere convertito in legge entro martedi 10 dicembre, contiene le disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione deimigratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Nel testo, che stabilisce tra l'altro il calendario dei cosiddetti "click day" per l'ingresso dei lavoratori stranieri, è confluito anche il dl "Paesi sicuri". Tra le novità introdotte nel corso dell'esame a Montecitorio e confermato a Palazzo Madama figura la proroga al 31 dicembre 2027 della deroga che consente l'esercizio temporaneo dell'attività medica o sanitaria svolta in base a una qualifica conseguita all'estero.