Il ponte sul fiume Serio, sensori attivi 24 ore su 24. Altri undicimila euro per il monitoraggio del Cadorna

11milaper ildel. Il comune di Crema ha autorizzato una nuova spesa per garantire ilstatico e dinamico in continuo delsulfino a settembre 2025. Come avvenuto per i due precedenti, ilavverrà attraverso dei24 ore su 24, che saranno posizionati in vari siti delper valutare le sollecitazioni, in base agli orari e al passaggio dei mezzi. La data di terminefa presupporre che fino a dopo la prossima estate non partirà alcun cantiere e che il tutto sia rinviato al 2026. Le operazioni saranno seguite dalla Mts Engineering con sede a Lecco, la stessa società che sta elaborando il progetto di messa in sicurezza e ripristino strutturale del manufatto, arrivato ormai alla sua terza versione.