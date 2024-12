Ilfoglio.it - Il ministro russo Lavrov in arrivo al vertice dell’Osce a Malta, un paese europeo

Leggi su Ilfoglio.it

La Valletta., per due giorni, è come se fosse al centro dell’Atlantico. Ildegli Esteri, Sergei, e il s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti