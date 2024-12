Milleunadonna.it - Il mestiere più antico diventa ufficiale: per la prima volta al mondo contratto, assicurazione e pensione alle prostitute

Prostituirsi può essere un lavoro come un altro? Si può essere d'accordo o meno ma è un fatto storico che per laun Paese, il Belgio, regolamenta la prostituzione al punto da assicurare per legge ai sex workers, donne e uomini, lo status di lavoratori o lavoratrici dipendenti a pieno titolo, con tutte le protezioni.