Quotidiano.net - Il mercato del lavoro soffre. La domanda scende del 12%

Ildelconosce una fase di lieve sofferenza e calo della. Una contrazione che si attesta attorno al dieci per cento, non drammatica, ma che comunque deve spingere a riflettere. I numeri sono quelli offerti dal centro studi della Camera di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Stando all’ultimo report, sono più di seimila le richieste di personale delle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa per il mese di novembre 2024: un numero importante ma in contrazione del 9%, in valore assoluto quasi 600 unità in meno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A diminuire è soprattutto lanell’industria manifatturiera mentre i servizi si mostrano più resilienti. Rimane rilevante, seppur in lieve calo, il disequilibrio trae offerta, rappresentando una criticità strutturale con valori superiori alla media nazionale (48%).