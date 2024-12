Secoloditalia.it - Il governo Barnier sfiduciato dopo 72 giorni: sconfessato Macron, che annuncia un discorso alla Francia

È durato meno di un gatto in tangenziale ildel primo ministro Michel, fortemente voluto dal presidente: il Parlamento francese con 331 voti, ben oltre la soglia della maggioranza assoluta richiesta, hail premier in carica dal 22 settembre, esattamente da 72. Ora, in osservanza dell’articolo 50 della Costituzione,risulta automaticamente dimesso e dovrà rimettere il mandato al presidente della Repubblica.a casa,torna dall’Arabia per scegliere il successoreLa proposta di sfiducia è stata presentata dal Nuovo Fronte popolare, l’alleanza di partiti di sinistra nata a giugno, quandosciolse le Camere e annunciò elezioni anticipate e approvata coi voti determinanti della destra di Marine Le Pen. Era dal 1962, coldi Georges Pompidou, che innon cadeva il