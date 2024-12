Il gas chiude in forte calo ad Amsterdam -31%

Quotidiano.net - Il gas chiude in forte calo ad Amsterdam (-3,1%)

Chiusura in decisoper il prezzo del gas sul mercato. I future Ttf hanno terminato le contrattazioni in flessione del 3,1% a 47,05 euro al megawattora, confortato dalle considerazioni di Bnp Paribas secondo cui il mercato europeo appare in grado di disporre di sufficienti livelli di fornitura anche il prossimo anno, quando verranno meno gli ultimi flussi dalla Russia.