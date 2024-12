Ilgiorno.it - Il fratello di Giulia Tramontano: “Mi manchi ogni giorno di più, saresti stata una mamma fantastica”

Senago (Milano), 4 dicembre 2024 – Tanti giornalisti mi hanno chiesto di raccontare chi fosse, ma non l'ho mai fatto. Dopo la sua scomparsa cercavo qualsiasi fonte di distrazione pur di non stare male e, soprattutto, per far stare meglioe papà. E poi,era una persona riservata, troppo speciale per essere descritta davanti a una telecamera". Inizia così la dedica che Marioscrive, su Instagram, per la sorellauccisa dall'ex compagno Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo. "Eri una seconda madre” "Per me, sarà sempre il cuore della nostra famiglia, un esempio di amore e generosità che porterò con me per tutta la vita., mi, sempre di più". Il 27 maggio 2023 "la mia vita è cambiata per sempre, ho persoe Thiago.