Agrigentonotizie.it - Il declino degli antichi alberghi di lusso: così Agrigento non ha più un grand hotel in centro

Leggi su Agrigentonotizie.it

Soggiornare aded essere ospiti di un albergo che abbia almeno 4 stelle con la possibilità di uscire dalla hall e immergersi direttamente nel cuore della città dovrebbe essere un desiderio lecito e facilmente realizzabile. E invece no, o per lo meno non più. La futura Capitale italiana.