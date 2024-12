Ilfoglio.it - "Il congresso della Lega in Lombardia è una farsa, prendono in giro i militanti". E Invernizzi si sfila

Leggi su Ilfoglio.it

"Unain". Cristiansi fa da parte, ma attacca, denuncia senza mezzi termini. Rinuncia a candidarsi alin: "Un", lo definisce, in cui si vuole evitare il confronto tra i, "presi in" anche con le formalità burocratiche: "Ancora non abbiamo neanche i moduli per raccogliere le firme.", dice l'ex parlamentare del Carroccio. "Non ci sono le condizioni, hanno reso impossibile partecipare", continua, mettendo in fila le storture di unche si terrà il prossimo 15 dicembre e che vedrà contrapposti Massimiliano Romeo, Luca Toccalini – mentre Salvini, dopo l'ipotesi Igor Iezzi pensa a Guido Guidesi, assessore regionale di Attilio Fontana, un nome che forse potrebbe pacificare e raffreddare gli animi.