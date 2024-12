Reggiotoday.it - Il carico di coca, i 180 mila euro spariti e il corriere calabrese punito con l'amputazione di un dito: "Arrivano le cassate..."

Sembra la trama di un film gangster, tra carichi diina, mazzette di soldi e gente che viene minacciata di morte e di essere data in pasto ai maiali, "cavandosela" - dopo essere stata lasciata a faccia in giù in una stalla, imbavagliata e legata mani e piedi per "riflettere" - con un mignolo.