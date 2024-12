Il Canova chiuderà il 2024 con 31 milioni di passeggeri +12% rispetto al 2023

Trevisotoday.it - Il "Canova" chiuderà il 2024 con 3,1 milioni di passeggeri (+1,2% rispetto al 2023)

In occasione del Workshop dedicato alla stagione invernale/2025 in corso nel pomeriggio odierno al Kube Shows & Events di Padova, il Polo Aeroportuale del Nord Est fa il punto sull’andamento del traffico nei primi dieci mesi dell’anno, anticipando alcune novità della stagione estiva 2025. In.