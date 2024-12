Triesteprima.it - I migliori licei scientifici del Friuli Venezia Giulia

Leggi su Triesteprima.it

Il progetto Eduscopio, promosso dalla Fondazione Agnelli, torna con una nuova edizione aggiornata per l'anno 2024, offrendo un utile strumento per le famiglie e gli studenti in procinto di scegliere il liceo. Se state considerando di iscrivervi ad un liceo scientifico, il portale è una risorsa.