Lanotiziagiornale.it - I 5 Stelle alla prova del voto bis. Conte rinfaccia Draghi a Grillo

Giugno 2022. A far deflagrare i rapporti già deteriorati tra Marioe Giuseppefu una rivelazione del sociologo Domenico De Masi che la diceva lunga sul rapporto stretto tra lo stessoe il garante del M5S, Beppe.“mi ha raccontato che Mariogli ha chiesto di rimuovere Giuseppedal M5S, perché inadeguato”, disse De Masi in un’intervista rilasciata a il Fatto quotidiano.Ieriha ristabilito la verità dei fatti e ha inchiodatoalle sue responsabilità. Il fondatore ha definito“il mago di Oz”. L’epiteto, spiega il leader del M5S, “nasce da quel rapporto personale” di“con. Mi sfottevano insieme un po’ velenosamente. Io non ne ho fatto mai una questione personale e durante il governoho “solo “difeso le battaglie politiche” del “partito di maggioranza relativa”.