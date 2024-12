Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Emmanuel Macron. I francesi non hanno un governo e tra un po’ non c’avranno manco pane. Lui, splendido come un dito nell’occhio e vanitoso come un pavone, non potrà che indicare, insieme alle tradizionali brioche, l’orgoglio di ospitare il primo viaggio presidenziale in Francia di Trump, ieri puzzone oggi campione. Emmanuel Macron, l’uomo che . HotL'Identità.